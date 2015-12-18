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قوات حكومة اليمن تسيطر على مدينة الحزم رغم تواصل محادثات السلام

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قوات حكومة اليمن تسيطر على مدينة الحزم رغم تواصل محادثات السلام قوات حكومة اليمن تسيطر على مدينة الحزم رغم تواصل محادثات السلام

> قال سكان ومصادر قبلية ان القوات اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادى سيطرت اليوم الجمعة على مدينة هامة فى شمال غرب البلاد فى الوقت الذى أوشك فيه اتفاق سار لوقف اطلاق النار على الانهيار.

وأعلن وقف اطلاق النار الذى يستمر اسبوعا لدعم فرص نجاح محادثات السلام المنتظر ان تستأنف فى سويسرا اليوم الجمعة فى مسعى لانهاء الحرب الاهلية التى اندلعت فى اليمن العام الماضى.

وكانت مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الشمالية الغربية تحت سيطرة قوات جماعة الحوثى المتحالفة مع ايشران الى ان سيطرت عليها قوات هادى بعد يومين من المعارك .
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