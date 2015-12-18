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الجبير : خطة استراتيجية لتفعيل التحالف الإسلامى العسكرى

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الجبير : خطة استراتيجية لتفعيل التحالف الإسلامى العسكرى الجبير : خطة استراتيجية لتفعيل التحالف الإسلامى العسكرى

>أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ، أن مبادرة الدول الإسلامية بالمشاركة فى تحالف من أجل محاربة الإرهاب ونبذ العنف تعد مبادرة مهمة وغير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها وشموليتها هدفها استئصال الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف فى الدول الإسلامية التى يوجد بها عنف على أراضيها .

وأضاف الجبير فى تصريحات لصحيفة "الجزيرة" خلال زيارة رسمية لكندا نشرت اليوم /الجمعة/ ، أن هناك خطة إستراتيجية ستفعل خلال الفترة القادمة هى بمثابة غرفة عمليات مشتركة مقرها فى الرياض تعمل على مسارين الأول أمنى حيث من المتوقع تبادل المعلومات والتدريب والمعدات والقوات عند الضرورة بين الأعضاء .

وتابع أن المسار الثانى فكرى قائم على مواجهة الفكر المتطرف بتكثيف الجهود على مختلف المستويات العلمية والدينية والفكرية والسياسية والمالية، منوها بأن مشاركة الدول الإسلامية مشاركة تتم بشكل تطوعى وبدون أى التزامات وأن كل دولة لها أن تقدم كل ما تريد وبإمكانها أن تطلب ما تحتاج وذلك بهدف تعزيز وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب.

وقال الجبير إن التحالف الإسلامى لا يمنع التعاون مع التحالفات الدولية الأخرى فى أى مكان فى العالم إلى جانب الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن عددا من الدول الإسلامية المشاركة فى هذا التحالف الإسلامى ، كالسعودية والبحرين وقطر تشارك فى تحالفات دولية أخرى لمواجهة داعش فى كل من سوريا والعراق.

وشدد وزير الخارجية على أن التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب هو مؤشر واضح على التزام الدول الإسلامية بنبذ التطرف والإرهاب ، مشيرا إلى أنه سيضم علماء دين وسياسيين وفنيين وخبراء لمجابهة الأيديولوجيا الإرهابية.
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