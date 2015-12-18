قوات خاصة أردنية تصل القاهرة للمشاركة فى تدريب مع الصاعقة المصرية

تنفذ عناصر من وحدات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأردنية فعاليات التدريب المشترك "العقبة 2015" والذى تستضيفة مصر ويستمر لعدة أيام بمناطق وميادين التدريب التخصصية بوحدات الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية.

يتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات تشمل أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن واقتحام الطائرات المختطفة باستخدام أساليب الاقتراب الحذر لتحرير المحتجزين والتصدى للعدائيات المختلفة، والتدريب على المهارات الخاصة بالاشتباك الحر والدفاع عن النفس وفنون القتال المتلاحم والتعامل مع العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير، وتنفيذ العديد من الرمايات بالذخيرة الحية على الأهداف النمطية وغير النمطية من مختلف أوضاع الرمى لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتهم على العمل الجماعى تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وتعزيز أوجة الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام مشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.