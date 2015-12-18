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القبض على عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر وأسلحة وذخيرة فى الطالبية

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القبض على عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر وأسلحة وذخيرة فى الطالبية القبض على عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر وأسلحة وذخيرة فى الطالبية
ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات بمنطقة الطالبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد باتجار "أحمد.ح" 25 سنة عاطل، و"أحمد.ح" 25 سنة عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة، بالإضافة إلى 15 طلقة.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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