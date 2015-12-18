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الصلح بين مجدي عبد الغني ومضيفة جوية بعد مشادة على ارتداء الحزام

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الصلح بين مجدي عبد الغني ومضيفة جوية بعد مشادة على ارتداء الحزام الصلح بين مجدي عبد الغني ومضيفة جوية بعد مشادة على ارتداء الحزام

مجدي عبد الغني – أرشيفية

 

نشبت مشادة كلامية بين مضيفة جوية بمصر للطيران على طائرة الشركة القادمة من أمستردام ونجم فى كرة القدم مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، لرفضه الانصياع لتعليمات طاقم الضيافة الجوية، بارتداء الحزام وإصراره على دخول دورة المياه، وانتهت بالتصالح بعد تحرير المضيفة محضر له بالمطار.

وذكرت مصادر أمنية، بمطار القاهرة الدولي، أنه نشبت مشادة كلامية بين مضيفة الرحلة وعضو اتحاد الكرة السابق مجدي عبد الغني بسبب دورة المياه، ودخول الطرفين في جدل، مما أعتبرته المضيفة إهانة لها، لقوله أنك موجودة على الطائرة لخدمة الركاب، بين فهمت المضيفة قولة أنك “خادمة”.

فوجئت شرطة ميناء القاهرة الجوي ببلاغ من كابتن الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، بالتوجهة الى الطائرة لوجود راكب مشاغب، تبين أنه نجم مصر مجدي عبد الغني.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وقبل الاحالة الى النيابة ، اقنع الركاب طاقم الضيافة بالتصالح ، وبالفعل اعتذر مجدى للمضيفة ، وتم تحرير مذكرة بالتصالح بين الطرفين.

 

 

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