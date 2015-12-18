محافظ جنوب سيناء يعلن إقامة 50 مشروعاً خلال 10 سنوات

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن حزمة مشروعات تستعد المحافظة لإتمامها وخاصة بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن إطار رؤية تعتزم تطوير المدينة خلال 10 سنوات قادمة، مؤكدا أنه سيتم إقامة مركز عالمى للمؤتمرات بشرم الشيخ على مساحة مليون متر مربع.

وقال المحافظ خلال انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " اشتغل"، الذى نظمته جمعية شباب الأعمال فى شرم الشيخ، إن المحافظة تنوى اقامة 50 مشروع ضخم، يستهدف الاتجاه الى نوع هام من السياحة وهى سياحة الأثرياء، من خلال إقامة مدينة سكنية متكاملة تضم ملاعب جولف ومركز للرياضيات البحرية والسياحة العلاجية والتى تتمتع بمعدل إنفاق مرتفع.

وتابع أن المدينة السياحية المقرر إقامتها ستكون على بعد 50 كيلومتر من شرم الشيخ الحالية، وستتمتع بمقومات سياحية أخرى تتناسب مع احتياجات الأثرياء، موضحا أن شرم الشيخ مؤهلة لتكون على مستوى مدينة دبى.

كما أوضح أن المشروعات الأخرى تستهدف قطاعات التعدين ومشروعات سياحية عالمية بخليج السويس وخليج العقبة، كما تستهدف زيادة معدلات السياحة الدينية فى مدينة سانت كاترين.