القبض على سائق يسرق بطارية سيارة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

تمكن أمين الشرطة "رجب صبيح حامد" من قوة وحدة مرور شبرا الخيمة، والمعين خدمة صباحية بميدان المؤسسة، بضبط السياره رقم 286 ا ف ج قيادة "محمد.ج.ح" 32 سنة سائق ومقيم الساحل – القاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضايا ضرب.

جاء ذلك حال شروع المتهم فى سرقه بطارية السياره رقم 712 م ر ط ملك "رضوان عبد المنعم" 41 سنة صاحب محل ومقيم منطاى - دائرة مركز قليوب، حال توقفها على جانب الطريق بميدان المؤسسة – دائرة القسم.

وبسؤال مالك السيارة، اتهم المذكور بالشروع فى سرقة بطارية السيارة خاصته، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعه، وأعيد قيد المحضر برقم 26977 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.

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