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حريق فى شقة سكنية بإمبابة.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على النيران

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حريق فى شقة سكنية بإمبابة.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على النيران حريق فى شقة سكنية بإمبابة.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على النيران
اشتعلت النيران، منذ قليل، فى شقة سكنية بإحدى العقارات السكنية بميدان الترولى دائرة قسم إمبابة، بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة إخماد النيران.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا، من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى بإمبابة.

على الفور، انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الأطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتم عمل كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء.
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