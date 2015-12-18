أمن دمياط يشن حملة مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة

شنت قوات الأمن بدمياط، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، حملة أمنية موسعة، أسفرت عن ضبط 3 بندقية آلية، و33 طلقة وطبنجة و5 طلقات و2 فرد خرطوش و5 طلقات خرطوش، وكذلك 3 بندقية آلية و3 فرد خرطوش وطبنجة و43 طلقة.

كما تم ضبط "حسام.ا.ع" 34 عاما عاطل، ومقيم بناحية عزبة البرج دائرة مركز دمياط، والمسجل جنائياً تحت رقم 102 فئة "أ" فى مجال السرقة بالإكراه، وسابق اتهامه فى 12 قضية "سلاح نارى ـ مخدرات ـ سرقة بالإكراه ـ ضرب ـ سرقة متنوعة"، وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وعدد 8 طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21077 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015 م.

كما تم ضبط "محمود.م.ع" 33 عاما عاطل ومقيم بناحية سيف الدين دائرة مركز الزرقا، والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "سرقة متنوعة ـ سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية إلى عيار 7.62 × 39، وعدد 12 طلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15154 جنايات مركز شرطة الزرقا لسنة 2015 م، و"رائد.ع.ا" 25 عاما عاطل، ومقيم عزبة أبو داود دائرة مركز كفر سعد، والسابق اتهامه فى عدد (13) قضية "سرقة بالإكراه ـ سلاح أبيض ـ هتك عرض ـ تبديد"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وعدد 13 طلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15946 جنايات مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015 م.

كما تم ضبط "السيد.ب.ع س" 28 سنة عاطل ومقيم بناحية كفر الغاب دائرة مركز كفر سعد، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات "، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة حلون عيار 9 مم طويل، وعدد (5) طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15949 جنايات مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015 م.

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