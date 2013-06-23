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نجل "مرسي": "لا تأسفن على حكم القضاء لطالما رقصت على جثث الشعوب محاكم"

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نجل "مرسي": "لا تأسفن على حكم القضاء لطالما رقصت على جثث الشعوب محاكم" نجل "مرسي": "لا تأسفن على حكم القضاء لطالما رقصت على جثث الشعوب محاكم"

كتب : سهيلة حامد منذ 4 دقائق

استعان عمر محمد مرسي، نجل الرئيس، ببيت من الشعر للإمام الشافعي، في تعليقه على حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير، والتي قضت بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي، بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينا في سجن وادي النطرون، والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر.

وحوّل نجل الرئيس، بيت الشعر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من "لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب.. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب"، إلى: "لا تأسفن على حكم القضاء لطالما رقصت على جثث الشعوبِ محاكم، لا تحزنن لرقصها وطبلها فالتشريع في "الشورى".. و"مرسي" هو الحاكم".

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