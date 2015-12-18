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مضيفة جوية تحرر محضرا ضد مجدى عبد الغنى لعدم ربطه حزام مقعد الطائرة

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مضيفة جوية تحرر محضرا ضد مجدى عبد الغنى لعدم ربطه حزام مقعد الطائرة مضيفة جوية تحرر محضرا ضد مجدى عبد الغنى لعدم ربطه حزام مقعد الطائرة
حررت مضيفة جوية بمصر للطيران، محضر بشرطة ميناء القاهرة الجوى، ضد نجم منتخب السابق والنادى الأهلى مجدى عبد الغنى، بسبب امتناعه عن ربط حزام الأمان، وعدم امتثاله للتعليمات.

وأفاد مصدر بالمطار، أن السلطات المعنية تلقت إشارة من قائد الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، والتى طالب فيها بضرورة تواجد قوة من الشرطة، بسبب مشادة أحد الركاب مع طاقم الطائرة قبل هبوطها.

تبين بعد انتقال قوات الأمن إلى مكان هبوط الطائرة، أن الراكب هو مجدى عبد الغنى، حيث قامت إحدى المضيفات بتحرير محضر ضده، بسبب عدم التزامه بالتعليمات، ورفضه ربط حزام الأمان، وإصراره دخول دورة المياه فى توقيت هبوط الطائرة، وهو ما يعرض حياته والآخرين للخطر.

تم تحرير المحضر وقبل الإحالة للنيابة العامة، تدخل عدد من الأشخاص وتم الاتفاق على الصلح، وقامت سلطات الأمن بتحرير محضر الصلح، وتم السماح بخروج كافة الأطراف المتنازعة.


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مصر 365

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