صحيفة: المخابرات الألمانية تجدد تعاونها مع مخابرات بشار الأسد

>قالت صحيفة بيلد اليومية الألمانية إن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي) استأنفت تعاونها مع مخابرات الرئيس السورى بشار الأسد لتبادل المعلومات حول الإرهابيين رغم معارضة برلين لبقائه فى الحكم فى ظل أى اتفاق سلام فى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن ضباط المخابرات الالمانية يسافرون بانتظام الى دمشق منذ بعض الوقت للتشاور مع نظرائهم السوريين.

وقبل أسبوعين أقر البرلمان الألمانى خطة لدعم الحملة الجوية التى تقودها الولايات المتحدة ضد متشددى تنظيم داعش فى سوريا بإرسال طائرات استطلاع طراز تورنادو وفرقاطة تساعد فى حماية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول وطائرة للتزويد بالوقود وما يصل إلى 1200 جندي.

ووصفت وسائل إعلام ألمانية المهمة بأنها "الحرب الأولى" للمستشارة أنجيلا ميركل كما إبرزت مخاطر سقوط طيارين ألمان بطائراتهم فى الأراضى التى يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت بيلد إن الهدف من تجديد الاتصالات مع دمشق هو تبادل المعلومات عن المتشددين خاصة من ينتمون إلى الدولة الإسلامية وكذلك فتح قناة اتصال تفيد فى حالة سقوط طيار ألمانى فى سوريا .

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