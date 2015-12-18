الخارجية السورية: يمكن ضم الجيش الحر إلى قواتنا حال تغيير استراتيجيته

أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورى، أنه لا يستبعد إمكانية انضمام الجيش السورى الحر إلى القوات السورية فى مكافحة "داعش"، إذا غير طبيعته، وأوقف توجيه السلاح ضد المدنيين.

وقال المقداد فى مقابلة أجرتها معه وكالة "نوفوستي" الروسية: "إذا كان الجيش الحر قادر على تغيير طبيعته، والتعاون مع القوى التى تناضل ضد الإرهاب، هذا يجب أن يكون أمرا معلنا، ويجب أن يتوقف هذا الطرف عن توجيه السلاح على المدنيين والأبرياء وتدمير المدن وإعادة المختطفين، علما أن هذا التنظيم لم يعد له وجود على الأرض".

وأكد فيصل المقداد، أن سوريا لم ولن تشترى النفط من "داعش"، مشيرا إلى أن دمشق تستورد النفط من الدول الصديقة وعلى وجه الخصوص من إيران، وأضاف:"بصراحة نحن نقوم باستيراد النفط من الدول الصديقة وبشكل خاص من إيران ، التى تقوم بنقل 3 بواخر شهريا"، مؤكدا: "لم نقم على الإطلاق بشراء أى نفط من داعش لأن ذلك سيكون إهانة لنا كسوريين، فكيف نقوم بمحاربة داعش وشراء نفط منه، هذا لا منطقى ودعاية رخيصة من تركيا وأمريكا".

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