غدًا| محمود مسلم ضيف «لقاء السبت» على الراديو 9090

كتبت: إنجي لطفي

يحل الكاتب الصحفي، محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ضيفًا على برنامج “لقاء السبت”، الذي تقدمه معتزة مهابة، على الراديو 9090، وذلك غدًا السبت، في تمام الثانية ظهرًا، على مدى ساعتين .

ويتحدث “مسلم”، خلال الحلقة عن وجهة نظره في اختيار مصر لرئاسة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب بمجلس الامن، كما يحلل المشهد (الروسي – السوري)، ويلقي الضوء علي توقعاته لأهم القوانين التي يجب أن تتغير بعد البرلمان.

ويكشف رئيس تحرير الوطن، عن توقعاته لسيناريوهات عام 2016 بعد اكتمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، ويجيب على أسئلة المستمعين حول قضايا الشأن الداخلى في العام الجديد.