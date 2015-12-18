"FDA" تصدق على أنسولين جديد ممتد المفعول أرخص ثمناً

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على طرح حقن أنسولين جديدة ممتدة المفعول للسيطرة على مستويات الجلوكوز بالدم لدى الأشخاص البالغين المصابين بمرض السكر من النوع الثانى والأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول.

وتعرف الحقنة الجديدة باسم بازاجلار Basaglar، وهى تحتوى على أنسولين جلارجين glargine ممتد المفعول، وهو يعتبر أرخص من حقن الأنسولين "لانتوس"، والتى أصدرت إدارة FDA تقريراً خلال العام الماضى يحذر من الآثار الجانبية العديدة التى قد تتسبب فيها.

وأوصى التقرير المرضى بالحصول على حقن أنسولين بازاجلار تحت الجلد بمعدل مرة واحدة فى اليوم، خلال أى وقت، شريطة الحصول عليه مجدداً خلال اليوم التالى فى نفس الموعد.

وتم التأكد من فاعلية وآمان حقن بازاجلار بعد خضوع 534 مريضاً من المصابين بالسكرى من النوع الأول، و744 من مرضى السكر من النوع الثانى للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية فى خفض مستويات السكر.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها بعض المرضى: انخفاض مستويات السكر وانخفاض مستويات الضغط وضيق الشعب الهوائية وزيادة الوزن والحكة والطفح الجلدى.

وتمتلك شركة إيلى ليلى الأمريكية الحق فى تصنيع حقن أنسولين بازاجلار.