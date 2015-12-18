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محافظ القليوبية: ورديات عمل 24 ساعة للانتهاء من نفق بنها

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محافظ القليوبية: ورديات عمل 24 ساعة للانتهاء من نفق بنها محافظ القليوبية: ورديات عمل 24 ساعة للانتهاء من نفق بنها
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه تم البدء فى إعمال مشروع نفق المحافظة الجديد بمدينة بنها، مشيرا إلى زيادة ورديات العمل طوال 24 ساعة يوميا للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له.

وأشار المحافظ فى تصريح له اليوم إلى أنه تم الانتهاء من تعديل مجسات خط المياه، فيما يجرى حاليا أعمال تعديل الشوارع التى ستستخدم للتحويل المرورى خلال أعمال إنشاء نفق المحافظة، حيث تم كسر الأرصفة بشارع هانى كامل مع رفع الإشغالات أولا بأول، وتعديل مسار خطى الطرد، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والمرورية التى يجب الالتزام بها لتسهيل الحركة المرورية.

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