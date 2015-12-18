بالصور.. محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق بعد توصيل شبكة الغاز

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال إعادة رصف الطرق بمنطقة نجع سعيد بمدينة قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأمر الهجان، المسئولين بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع التى شهدت أعمال حفر، مشددا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية فى عمليات الرصف، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى لشوارع المحافظة.

وأضاف الهجان، أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق داخل مدن المحافظة، لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث.



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