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"ثقافة الغربية" تدشن أسبوع فعاليات احتفالا بالمولد النبوى الشريف

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"ثقافة الغربية" تدشن أسبوع فعاليات احتفالا بالمولد النبوى الشريف "ثقافة الغربية" تدشن أسبوع فعاليات احتفالا بالمولد النبوى الشريف
أعلنت الإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس مدير فرع الغربية، عن تدشين أسبوع فعاليات ثقافية، وفنية ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

ويبدأ برنامج الاحتفالات من قصر ثقافة طنطا 22 ديسمبر الجارى، وعرض محاضرة بعنوان "أعظم المرسلين من المولد إلى المبعث"، كما ينظم القصر معرض فن تشكيلى لفنانى الغربية، بالإضافة إلى أمسية بعنوان "على خطى الحبيب" يشارك فيها شعراء وأدباء ثقافة الغربية، وعرض فنية غنائية لفرقة طنطا للموسيقى العربية.

وينظم قصر ثقافة الطفل بطنطا، عرض أفلام سينمائية عن حياة الرسول الكريم، بالإضافة لورش عمل فنية للأطفال.

وينظم بيت ثقافة الفريق سعد الشاذلى ببسيون، أمسية أدبية ولقاء مع كبار المثقفين والكتاب، وإعداد مسابقات فنية ودينية للأطفال، ومعارض منتجات نوادى المرأة فى كل من المحلة وطنطا.
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