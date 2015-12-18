موجهو المجال الصناعى بالغربية يدشنون حملة لصيانة 55 مدرسة فى المحافظة

دشن موجهو المجال الصناعى بالغربية، حملة لصيانة المدارس المتهالكة، بالتعاون مع مؤسسة المسلمانى ببسيون، وتم الانتهاء من صيانة 55 مدرسة، بكافة أعمال الصيانة والتجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال عبد الحميد النجار موجه المجال الصناعى بإدارة بسيون التعليمية وأحد أعضاء الحملة ، أن الحملة كلها تطوعية ، والخامات تتبرع بها مؤسسة المسلمانى الخيرية ، وأعمال الصيانة تتم كاملة بيد أعضاء الفريق.
وتشمل أعمال الصيانة دهان الفصول ، وتجديد شبكة الصرف بالمدارس ، وتجديد أسلاك الكهرباء واللمبات ، وتغيير زجاج الشبابيك بزجاج فايبر ، وإصلاح التخت ، وإعادة تدوير الأخشاب إلى منتجات نافعة .
يضم فريق العمل ، موجه عام المجال الصناعى ، جمال الليتى ، والموجه الأول عبد الناصر عرفه ، وعلاء عماره موجه كفر الزيات ، ومصطفى نبوي وعبد الله أبو شادى المحله ، ومحمد ندى مدير اداره بسيون ، وعصام الخليفى ، ومن الجمعيات الأهلية محمد وجدى وتم العمل برعاية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فريدة مجاهد .
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