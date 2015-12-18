وزير البيئة يلتقى محافظ القاهرة لبحث مشروع تجديد سيارات السرفيس

التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بالدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، للوقوف على الوضع الراهن لمشروع إحلال وتجديد سيارات السيرفيس بالمحافظة، ومتابعة أعمال إعادة تأهيل وتشغيل سوق عزبة النصر، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة، وحضر اللقاء ممثلى وزارة التنمية المحلية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة بمقر الوزارة بالمعادى.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر تطورات تسليم الدفعات المتبقية من مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص التى تعمل بالغاز الطبيعى، حيث تم تسليم عدد 64 سيارة ميكروباص حتى الآن، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس والتى مضى على صنعها أكثر من 30 عاما.

كما تناول اللقاء آليات متابعة أعمال إعادة تأهيل وتشغيل سوق عزبة النصر بحى البساتين وتزويده بالخدمات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتموين ومحافظة القاهرة لتفعيل استخدام السوق مرة أخرى من أجل تقديم خدمة للمواطنين وجعله نقطة محورية داخل العزبة كمنطقة خدمات.

واستعرض أيضا الاجتماع مشروع إنشاء مصنع متحرك لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وفكرة إطلاق مشروع ريادى لتدوير مخلفات البناء والهدم من خلال مبادرة شراكة بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتعظيم الاستفادة من المنطقة كسوق لمنتجات البناء والأحجار والرخام وتوفير منتجات مثل الطوب الأسمنتى المصمت والمفرغ والإنترلوك ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى مناقشة عملية توفيق أوضاع مصانع منطقة شق الثعبان، وإمكانية دعم وزارة البيئة لمشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة.