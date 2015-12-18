محمد بن راشد : هدفنا أن نكون عاصمة إنسانية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن العمل الإنساني والتنموي لا بد أن يواكب التطورات التقنية ويستفيد من التغيرات التكنولوجية ، ويعمل بطريقة مؤسسية لتحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون عاصمة إنسانية حقيقية" .

جاء ذلك خلال حضور سموه عصفا ذهنيا ل 28 مؤسسة أعضاء في مبادرات محمد بن راشد العالمية بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية للمبادرات بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق رؤية محمد بن راشد في تغيير حياة 130 مليون إنسان حتى العام 2025.

وقال سموه لفريق العمل المتواجد بفندق باب الشمس " أنتم فريق عملي الإنساني ، ونحن بحاجة لتوحيد الجهود وتنسيقها والاستفادة من موارد 28 مؤسسة تضمها المبادرات العالمية ، لأن العمل الإنساني العالمي اليوم يقاد من مؤسسات ضخمة ولا بد من الانتقال لمستويات جديدة في عملنا الإنساني بناء على الخبرات والكوادر والموارد التي تضمها جميع المؤسسات المنضوية تحت المبادرات العالمية ".

وتضم مبادرات محمد بن راشد العالمية 28 مؤسسة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي مكافحة الفقر ونشر المعرفة وتمكين المجتمع وابتكار المستقبل حيث ستعمل "مبادرات محمد بن راشد العالمية" على دعم وتعليم 20 مليون طفل ووقاية وعلاج 30 مليون إنسان من العمى وأمراض العيون حتى العام 2025 ، كما ستعمل المؤسسة على استثمار 2 مليار درهم في إنشاء مراكز الأبحاث الطبية والمستشفيات في المنطقة بالإضافة لرصد 500 مليون درهم لأبحاث المياه وذلك استشرافا من سموه لتحدي المياه بوصفه أحد أهم التحديات التي ستواجه منطقتنا خلال الفترة المقبلة.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد العالمية " الهدف من ورشة العصف الذهني هو وضع التوجهات الاستراتيجية والمبادرات الكبرى القادمة للمؤسسة ، وهذه المؤسسة تحمل خصوصية لأنه يترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتضم أبناءه وأسرته وتشكل مرحلة مختلفة من العمل الإنساني الإماراتي في العالم ، حيث ستتكامل جهود 28 جهة لتنفيذ 1400 برنامج إنساني وتنموي وإغاثي ومجتمعي في 114 دولة وذلك لترسيخ دولة الإمارات على خارطة العمل الإنساني والتنموي بشكل مختلف يركز على معالجة الكثير من التحديات التنموية بطرق مبتكرة ومختلفة".

وأضاف معالي القرقاوي " رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي إطلاق برنامج تنموي شامل يركز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل يبدأ من توفير الاحتياجات البشرية الأساسية من صحة ومكافحة الأمية والفقر مرورا بتوفير المعرفة ونشر الثقافة وتطوير التعليم ، والعمل بشكل متوازي على تطوير جيل من القيادات العربية الشابة ودعم تغيير حقيقي في مجال الحوكمة الرشيدة في المنطقة وانتهاء بتوفير أكبر حاضنة للمبتكرين والعلماء والباحثين العرب".

واضاف معالي القرقاوي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وضع هدفا للمؤسسة بدعم تعليم 20 مليون طفل وقراءة 500 مليون كتاب خلال 10 سنوات ودعم وتمكين 2 مليون أسرة وعلاج 30 مليون إنسان من العمى وأمراض العيون ورعاية 50 ألفا من رواد الأعمال الشباب لخلق 500 ألف وظيفة في المنطقة، وتوقعاتنا بأن تصرف الجهات المنضوية تحت المؤسسة أكثر من 15 مليار درهم خلال السنوات القادمة لتنفيذ 1400 برنامج تنموي".

واوضح معالي القرقاوي خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية العليا " الجهات المنضوية تحت المؤسسة لديها شراكات مع 280 مؤسسة دولية إغاثية وإنسانية وتنموية ، وتطمح لأن تكون لاعبا رئيسيا في المجال الإنساني العالمي ، واللجنة التنفيذية العليا ستعمل على صياغة الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة وإطلاق مجموعة من المبادرات الكبرى المشتركة وتنسيق العمل الإنساني الخارجي فيما بينها"

يذكر بأن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ستعمل أيضا على الاستمرار في الدعم الإغاثي والأساسي وتمكين أكثر من 2 مليون أسرة للاعتماد على أنفسهم خلال العشر سنوات القادمة، بالإضافة لدعم ورعاية رواد الأعمال الشباب بهدف توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة القادمة.