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مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد مائة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز اليمنية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد مائة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز اليمنية مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد مائة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز اليمنية

>ذكرت وكالة الأنباء السعوية أن المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة اعتمد مائة ألف سلة غذائية لمدينة تعز اليمنية لتوزيعها عاجلا بالمحافظة، وذلك تزامنا مع ما توصل إليه المشاركون فى مباحثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى سويسرا بالاتفاق على المبادرة الفورية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى تعز.

من جانبه حث المركز المنظمات الدولية، التى وقع معها برامج تنفيذية تشمل برامج الأمن الغذائى والبرامج الطبية ومراكز الإيواء ، وتخص محافظة تعز إلى المسارعة بتنفيذها للتخفيف من معاناة الأشقاء فى تلك المحافظة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدعم جميع محافظات اليمن وبالوقوف على أحوال الأشقاء هناك وتلمس احتياجاتهم.
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