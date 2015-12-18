ربيعة: بيسيرو لم يجبرني على اللعب في وسط الملعب

أكد رامي ربيعة مدافع الأهلي أنه لا يمانع على الإطلاق اللعب في وسط الملعب مشيرا إلى أن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الفريق لم يجبره على ذلك.

وخسر الأهلي أمام سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس في صدمة كبيرة للمارد الأحمر.

وقال ربيعة في تصريحات صحفية "بيسيرو لم يجبرني على اللعب في مركز خط الوسط المدافع، سبق وأن لعبت في نفس المركز مع المنتخب الأوليمبي في البطولة الإفريقية".

وأضاف "أنا كلاعب محترف جاهز للعب في أي مركز.. وأجيد اللعب في أكثر من مركز فقد سبق وأن لعبت ظهير أيمن وكل ما يهمني هو مصلحة الفريق والمشاركة كما يرى الجهاز الفني".