ننشر الصور الأولى لانهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه على العمال

حصل اليوم السابع على الصور الأولى لانهيار جزء من قسم الإعداد والتحضير بشركة سيراميكا لابوتيه على عدد من عمال الوردية الصباحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد بلاغا بانهيار جزء من مصنع سيراميكا.
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تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد بلاغا بانهيار جزء من مصنع سيراميكا.
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وقال عدد من العمال إنهم تمكنوا من إنقاذ 7 من زملائهم من تحت أنقاض السقف الذى سقط عليهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات التأمين الصحى وابن سيناء بمعرفة الأهالى وعدد بمعرفة سيارات الإسعاف.
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