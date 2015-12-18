المئات يصلون الجنازة على الدكتور إبراهيم بدران قبل نقله لمثواه الأخير

أدى المئات من المواطنين، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمى، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، ووزير الصحة الأسبق، بمسجد السيدة نفيسة.

وينتظر أهالى الفقيد خلو ساحة المسجد من المصليين، لنقله إلى مثواه الأخير، ووصل مدير أمن القاهرة لحضور مراسم تشييع الجنازة.

جامعة النيل: تشييع جنازة إبراهيم بدران بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية

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وفاة الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمى بعد صراع مع المرض

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