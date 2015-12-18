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إصابة 7 عمال فى انهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه بالعاشر من رمضان

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إصابة 7 عمال فى انهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه بالعاشر من رمضان إصابة 7 عمال فى انهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه بالعاشر من رمضان
أصيب 7 عمال بشركة سيراميكا لابوتيه بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، إثر انهيار جزء من قسم الإعداد والتحضير بالشركة.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بانهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه.

وقال عدد من العمال، أنهم حتى الآن لم تصل أى قوات من الشرطة، وأنهم تمكنوا من إنقاذ 7من زملائهم من تحت أنقاض السقف الذى سقط عليهم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات التأمين الصحى وابن سيناء، بمعرفة الأهالى، وسيارات الإسعاف.

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مصر 365