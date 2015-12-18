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وزير الداخلية يوجه بحملات تموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار

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وزير الداخلية يوجه بحملات تموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وزير الداخلية يوجه بحملات تموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأسفرت الحملات التموينية التى قادها اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث ، وشارك فيها العقيد حسن مدينة بمباحث التموين، عن ضبط ( 3 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها ( 20600 لتر بنزين وسولار، و 11 قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 229 اسطوانة و ( 7 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح، بمضبوطات بلغت ( 116,600 طن و( 58 ) قضية مخالفات مخابز و ( 5 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و ( 28 ) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط ( 279 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين و( 28 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (4,115 طن و ( 6 ) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و ( 11 ) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر و ( 5 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 15,500 طن أعلاف وأسمدة زراعية، 300 عبوة مبيدات.
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مصر 365

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