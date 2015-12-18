دراسة أمريكية: السكر من النوع 2 يؤدى إلى الخرف وخاصة لدى المرأة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث افادت أن مرض السكر من النوع 2 قد يرفع من خطر الإصابة بالخرف الناتج عن تلف أو انسداد الأوعية الدموية إلى الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2.5 مليون مشارك فى 14 دراسة، وجدوا أن النساء اللاتى يعانين من مرض السكرى من النوع 2 قد يواجهون مخاطر أكبر من 20% للإصابة بالخرف مقارنة بالرجال المصابين بداء السكر.

وأظهرت الدراسة أن العته يؤدى إلى صعوبات الذاكرة، وانخفاض مستوى التفكير واللغة بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، وفقاً لجمعية الزهايمر.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2 أكثر عرضة للإصابة بالسكر وذلك بنسبة 60%، وفقا للبحث الذى نشر مؤخراً على الانترنت فى عدد ديسمبر بدورية رعاية مرضى السكر.

وقالت مؤلفة الدراسة راشيل هكسلى، ورئيسة كلية الصحة العامة فى جامعة كيرتن بيرث، أستراليا، إن اكتساب الوزن الصحى، والحفاظ على الرشاقة وممارسة الرياضة يقلل من المخاطر المستقبلية للإصابة بالخرف.