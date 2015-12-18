ديلى ميل: 5 فناجين قهوة يوميا تقلل الوفاة المبكرة لمرضى القلب والسكر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن شرب 5 فناجين من القهوة يومياً يقلل من خطر الموت المبكر بسبب أمراض القلب والسكر من النوع 2، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها الباحثون الأمريكيون، أن القهوة تحتوى على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، بما فى ذلك الأحماض الفينولية، والبوتاسيوم، والكافيين، والتى تساعد على حماية أعضاء الجسم من التلف.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور إريكا لوتفيلد من المعهد الوطنى للسرطان فى روكفيل بولاية ماريلاند، إن العديد من الدراسات ربطت بين تناول القهوة وانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات اكثر من 90317 من البالغين اللذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والشرايين الذين تمت متابعتهم من عام 1998 حتى عام 2009، ووجدوا أن الذين يشربون القهوة كانوا أقل عرضة للموت المبكر أثناء الدراسة مقارنة بغيرهم اللذين لا يفضلون شرب القهوة.

ووجد الباحثون أيضاً أن شرب القهوة يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، والأمراض التنفسية المزمنة والسكرى والالتهاب الرئوى والأنفلونزا، ولكن ليس السرطان.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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