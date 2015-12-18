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بيسيرو: أعتذر للجميع.. التأجيل كان مطلوبا.. واللاعبون لم ينفذوا تعليماتي

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بيسيرو: أعتذر للجميع.. التأجيل كان مطلوبا.. واللاعبون لم ينفذوا تعليماتي بيسيرو: أعتذر للجميع.. التأجيل كان مطلوبا.. واللاعبون لم ينفذوا تعليماتي

قدم جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي اعتذاره لجمهور وإدارة النادي عقب الخسارة القاسية أمام سموحة بثلاثية دون رد الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الأهلي الخسارة على ملعب بتروسبورت بعدما تأجل انطلاق المباراة ساعتين لاحتشاد الجمهور عند حافلة الفريق ومنعها من التحرك عند فندق الإقامة.

وقال بيسيرو عقب الخسارة:"تأجيل المباراة كان لابد منه بعدما حدث".

وأضاف "تشاورت مع اللاعبين فور وصولنا الملعب عن إمكانية خوضهم للمباراة وكذلك مدير الكرة واتفقنا على مواجهة سموحة لكنني كنت أرى أن التأجيل هو الحل الأمثل".

وأردف "اللاعبون لم ينفذوا ما طلبت منهم في أرض الملعب وأعذرهم لذلك. الفترة المقبلة ستصحح فيها الأخطاء حتى نتفادى إهدار نقاط جديدة في المسابقة".

وأتم "العبرة بالنهاية. الأهلي سيحصد اللقب".

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