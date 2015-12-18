فردوس عبد الحميد: الإعلام يتدنى بمستوى المشاهد.. ونعيش فوضى على الدولة مواجهتها

كتبت : نانيس البيلي

علقت الفنانة فردوس عبدالحميد على الأزمة الدائرة بين أحمد موسى والمخرج والبرلماني خالد يوسف، قائلةً : «شيء محزن جداً وعيب، كل واحد يردح للتاني على القنوات الفضائية، ويطلع له القديم والجديد، وإحنا كمشاهدين قاعدين نتفرج».

وقالت “عبد الحميد” في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن المشاهد «مضرور في النص بينهم»، وأن مفرداته تتأثر، وأن الإعلام ينزل بمستوى المشاهد إلى أقصى درجات التدني بدلاً من النهوض بثقافته.

وأرجعت «عبدالحميد» الملاسنات التي تحدث عبر الفضائيات إلى وجود حالة من العشوائية في الإعلام المصري، مشددة على ضرورة أن تأخذ الدولة موقف حازم تجاه تلك الفوضى، وأهمية وجود وزير للإعلام لأن «التليفزيون عاوز قيادة وشوية تظبيط»، على حد قولها.

ورفضت «عبدالحميد» النظر إلى بعض الدول الغربية التي لا تملك وزير إعلام لأن كل بلد لها ظروفها وأن مصر تعيش الآن ظروف خاصة جداً تحتاج إلى وجود مسؤول عن الإعلام تحاسبه الدولة عند حدوث خطأ،