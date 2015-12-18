كوبا أمريكا المئوية.. استبعاد تشيلي من التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة كوبا أمريكا "المئوية" عن الفرق التي ستترأس المجموعات الأربع للبطولة التي ستنطلق يونيو المقبل في أمريكا.

وستقام البطولة بمناسبة مرور 100 سنة على أول نسخة من مسابقة كوبا أمريكا وسيشارك فيها ستة منتخبات من أمريكا الشمالية بالإضافة إلى فرق أمريكا الجنوبية العشرة.

واستبعدت اللجنة منتخب تشيلي بطل النسخة الأخيرة لكوبا أمريكا (2015) من التصنيف الأول الذي يوضع فيه الفرق الأربعة التي ستترأس المجموعات.

فاختارت اللجنة منتخب أمريكا باعتباره البلد المنظم ليكون في المجموعة الأولى ومنتخب المكسيك الذي لطالما كان مشاركا أساسيا في مسابقات كوبا أمريكا في السنوات الماضية ليكون في المجموعة الثالثة وعملاقي القارة اللاتينية البرازيل والأرجنتين في المجموعتين الثانية والرابعة على التوالي.

ويشارك من أمريكا الشمالية منتخبات جامايكا وكوستاريكا و(ترينداد أو هايتي) و(باناما أو كوبا) إضافة للمكسيك وأمريكا و10 فرق من أمريكا الجنوبية.

وستنطلق المنافسات في أمريكا يوم 3 يونيو المقبل بين البلد المنظم وأحد الفرق التي سيتم الكشف عنها عقب إجراء قرعة البطولة التي ستصنف الفرق وفقا لترتيبها التابع للاتحاد الدولي "فيفا".