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مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش إدارة أمن النقل بالاتحاد الأوروبى

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مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش إدارة أمن النقل بالاتحاد الأوروبى مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش إدارة أمن النقل بالاتحاد الأوروبى
اجتازت شركة مصرللطيران للشحن الجوى بنجاح تفتيشات إدارة أمن النقل بالاتحاد الأوروبى الخاصة بالبضائع EU ACC3، و التى أُجريت على مدار 3 أيام.

وقال شريف فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان إن الوفد الأوروبى أشاد بإلإجراءات التى يتبعها قطاع الأمن بمصرللطيران و عدم إبدائه لأية ملاحظات عليها يُعد تتويج لجهود القطاع فى الالتزام بتطبيق كافة المعايير و المقاييس الدولية التى تضمن تحقيق الأمن و السلامة لجميع الرحلات التى تُسيرها، سواء رحلات الركاب أو البضائع.

و فى السياق ذاته أشار طارق ذكى رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران أن هذا النجاح أنه يُعد إضافة أيضًا لتاريخ الشركة المُشرف فى مجال أمن الطيران حيث تجتاز الشركة دائمًا كافة المراجعات والتفتيشات الأمنية التي تخضع لها بصفة دورية من قِبَل كبري المنظمات الدولية مثل الإيكاو و الأياتا و بعض شركات الطيران التى تقوم بإجراءات احترازية على وجهات معينة مثل نيويورك و باريس و لندن و دبي.
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مصر 365

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