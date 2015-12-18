المرايا في "ديكورات" 3 غرف نوم نجمات عالميات

تدخل المرايا في "ديكورات" المساحات الداخلية، فلا يقتصر استعمالها على تزيين الجدران، بل تطعم تصاميم قطع الأثاث، لا سيما الأسرّة والطاولات.

"سيدتي. نت" يعرض صور غرف نوم ثلاث نجمات حرصن على إبراز قطع المرايا بشكل واضح على الأثاث:

1. كيت موس Kate Moss

في منزلها الواقع في قلب منطقة "كوتسوولدز" في جنوب وسط انجلترا، يطبع الطراز المعاصر غرفة نوم العارضة الانجليزية كيت موس، بدون أن تتخلّى الغرفة عن الدفء. وتتجلّى لعبة الديكور في دمج قطع المرايا في تصميم السرير، فيما يفترش "الموكيت" الأرضية، بصورة تنسجم مع مفرش السرير. ولـ"الأكسسوارات" المتمثلة في الوسائد واللوحات دور بارز في المكان.

2. جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

يلاحظ في غرفة نوم النجمة الأمريكية متعددة المواهب جينيفر لوبيز بقصرها الواقع في "لوس أنجلس"، أن المساحة تنعم بالسكينة المتمثلة في الألوان الرائقة، وأبرزها الأبيض الذي يحضر على الستائر البسيطة، و"الموكيت" الذي يغطي الأرضية بالكامل. وتتجلّى لعبة الديكور من خلال دمج قطع المرايا في تصميم السرير.

3. سيلين ديون Celine Dion

تشبه غرفة نوم النجمة العالمية سيلين ديون جناحاً فندقياً ملكياً؛ تفترشها سجّادة صوف بنيّة، ويتموضع سرير ضخم قبالة النافذة فيها، النافذة التي تطلّ على مشهد للبحر! وتلفت الطاولات الجانبية المصممة من المرايا العاكسة لمسات عصرية شبابية في الأرجاء.

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