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4 نصائح ذهبية للتخلص من نزلات البرد

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4 نصائح ذهبية للتخلص من نزلات البرد 4 نصائح ذهبية للتخلص من نزلات البرد
الشتاء وما أدراك ما هى أمراض الشتاء، الجو المتقلب وتساقط الأمطار والطقس الغائم، والكسل والنوم لعدد ساعات كثيرة، هذه أهم علامات فصل الشتاء التى تظهر عند قدومه على الأفراد.

وهنا نبدأ بإعلان حالة الحذر حول الحفاظ على صحتنا وتجنب الإصابة بأمراض الشتاء وأشهرها نزلات البرد القاسية، التى تجبر الفرد على الجلوس فى السرير دون القدرة على ممارسة حياته بشكل جيد.

ونجد أن هناك نسبة كبيرة مصابة بنزلات البرد، ويردون التخلص منه بشكل صحى بدون اللجوء للمضادات الحيوية وما أشبه ذلك.

ويقدم لنا الدكتور مجدى بدران استشارى طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للمناعة، بعض النصائح التى يجب على المصاب بنزلات البرد اتباعها للتخلص منه، وهى:

1- الشاى الأخضر والأحمر من أهم المشروبات التى تساعد على تهدئة نزلة البرد بشكل قوى، ويقلل من أعراض الرشح واحتقان الأنف، ولذا عليك تناول 3 أكواب منهم يوميا.
>2- البرتقال والجوافة والليمون أى الفواكه الغنية بفيتامين "سى" تقلل من أعراض نزلات البرد، وعليك تناولهم أثناء فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
>3- تناول طبق من مرقة الدجاج المضاف إليها الخضروات أو اللسان العصفور أو الشعرية، وذلك حسب الرغبة فهذا الطبق يحافظ على صحتك ويخلصك من نزلة البرد بشكل سريع.
>4- الثوم مضادات حيوى قوى للجسم فيحد من الإصابة بأمراض الشتاء، ويمكنك أخذ فص منه يوميا على الريق بالماء.

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مصر 365