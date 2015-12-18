

3 وصفات تخلصك #من سواد الابط و ما بين الفخذين #من مواد طبيعية مجربة و فعالة نقدمها لكم .

وصفات التببيض

الوصفة الواحذة

خلطة السكر، الليمون والعسل

وهي خلطة فعّالة لتفتيح وتقشير البشرة مع الحفاظ على صحتها ونضارتها. فيساعد العسل على الحفاظ على صحة البشرة الحساسة بين الفخذين، كما يعمل السكر على تقشيرها برفق. أما الليمون فيتمتع بخواص طبيعية لتفتيح لون البشرة، مما يساعد على التخلص #من البقع الداكنة في تلك المنطقة.

اخلطي ملعقة كبيرة #من العسل مع عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة #من السكر الخشن. ضعي الخليط على الأماكن الداكنة وقومي بفركها في حركات دائرية برفق حتى تختفي حبيبات السكر تمامًا. اتركي الخليط على بشرتك لمدة 5 دقائق ثم يشطف جيدًا بالماء.

الوصفة الثانية

روسيا: نملك براهين تثبت عدم اختراق الطائرة للمجال الجوي التركي

العملات

أوقات الصلاة

الطقس

دولار

7.83 ج.م

يورو

8.48 ج.م

ريال س

2.09 ج.م

دينار ك

25.78 ج.م

عماني

20.35 ج.م

الاكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

الأكثر تعليقاً

[اشربه الان يخلصك من الغازات يلين البطن و ينقص مقاسات الكرش و المؤخرة و يفقدك 8 كيلو في اقل من شهر دون رجيم]

اشربه الان يخلصك من الغازات يلين البطن و ينقص مقاسات الكرش و المؤخرة و يفقدك 8 كيلو في اقل من شهر دون رجيم

صحة و جمال - منذ 6 ايام - 236 قراءة

[الكوب الاصفر كل يوم قبل النوم تذيب دهون الارداف و تحرق شحوم الكرش و تفقدك 10 كيلو دون تعب و دون رجيم]

الكوب الاصفر كل يوم قبل النوم تذيب دهون الارداف و تحرق شحوم الكرش و تفقدك 10 كيلو دون تعب و دون رجيم

صحة و جمال - منذ 6 ايام - 157 قراءة

[رجيم سريع للارداف]

رجيم سريع للارداف

صحة و جمال - منذ 7 ايام - 155 قراءة

[محافظ سوهاج يشهد حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري]

محافظ سوهاج يشهد حفل ختام برنامج أسبوع التخطيط والتطوير المهني للشباب المصري

أخبار مصر - منذ 12 ساعة - 152 قراءة

[رئيس جامبيا يعلن دولته جمهورية إسلامية]

رئيس جامبيا يعلن دولته جمهورية إسلامية

عربية و عالمية - منذ 6 ايام - 150 قراءة

« الاكثر شعبية »

اشترك الآن لتصلك أهم وأحدث الأخبار

3 وصفات تخلصك #من سواد الابط و ما بين الفخذين

نهلة فوزي

صحة و جمال

منذ يومين

0 تعليقات

رجيم

92 زيارة

3 وصفات تخلصك من سواد الابط و ما بين الفخذين

3 وصفات تخلصك من سواد الابط و ما بين الفخذين

اغلاق

3 وصفات تخلصك #من سواد الابط و ما بين الفخذين #من مواد طبيعية مجربة و فعالة نقدمها لكم على مجلة رجيم الاولى في عالم الجمال و العناية و الجسم .

وصفات التببيض

الوصفة الواحذة

خلطة السكر، الليمون والعسل

وهي خلطة فعّالة لتفتيح وتقشير البشرة مع الحفاظ على صحتها ونضارتها. فيساعد العسل على الحفاظ على صحة البشرة الحساسة بين الفخذين، كما يعمل السكر على تقشيرها برفق. أما الليمون فيتمتع بخواص طبيعية لتفتيح لون البشرة، مما يساعد على التخلص #من البقع الداكنة في تلك المنطقة.

اخلطي ملعقة كبيرة #من العسل مع عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة #من السكر الخشن. ضعي الخليط على الأماكن الداكنة وقومي بفركها في حركات دائرية برفق حتى تختفي حبيبات السكر تمامًا. اتركي الخليط على بشرتك لمدة 5 دقائق ثم يشطف جيدًا بالماء.

الوصفة الثانية



الوصفة الثالثة

عصير الليمون، الجليسرين وماء الورد

الليمون، الجليسرين مع ماء الورد خليط طبيعي رائع يساعد على ترطيب البشرة وتفتيح لونها، مما يساعد على التخلص #من البقع الداكنة. فلا يساعد فقط على تفتيح الأماكن الداكنة، بل يحافظ على نعومتها ونضارتها أيضًا.

اخلطي كميات متساوية #من الجليسرين وعصير الليمون مع إضافة القليل #من ماء الورد. يفضل استخدام تلك الخلطة على البشرة ليلًا، قبل الذهاب للنوم مباشرةً. يوضع الخليط على الأماكن الداكنة، ويترك طوال الليل حتى يمتص جيدًا. ثم يشطف جيدًا في الصباح التالي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads