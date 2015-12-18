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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

>واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى توغلها صباح اليوم الجمعة بشكل محدود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

وقالت مصادر محلية إن عدة جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة فى الأراضى الزراعية المحاذية للشريط الحدودى الفاصل شرق بلدة القرارة شرق خان يونس وقامت بأعمال تجريف فى المنطقة .
>كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية أمس الخميس شرق بلدة القرارة ، وسط إطلاق نار متقطع وتحليق مكثف للطيران الحربى على ارتفاعات منخفضة .

من ناحية أخرى .. أصيب ثلاثة مزارعين فلسطينيين أمس الأول الأربعاء فى قصف مدفعى إسرائيلى شرقى خان يونس ، عقب إعلان جيش الاحتلال عن استهداف دورية تابعة له قرب السياج الأمنى الفاصل دون وقوع إصابات أو أضرار.
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