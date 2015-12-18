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مقتل 32 سورياً فى غارات يشتبه أنها لطائرات روسية شمال البلاد

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مقتل 32 سورياً فى غارات يشتبه أنها لطائرات روسية شمال البلاد مقتل 32 سورياً فى غارات يشتبه أنها لطائرات روسية شمال البلاد
أعلن المرصد السورى، مقتل 32 مدنيا فى غارات يشتبه أنها لطائرات حربية روسية شمال البلاد، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، نفت فصائل مقاتلة معارضة فى سوريا أمس الخميس، تلقيها أى دعم من موسكو بعد ساعات على تصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد خلالها تأمين غطاء جوى لتلك المجموعات، فى مواجهة تنظيم داعش، وفق ما أكد متحدثان لوكالة فرانس برس الخميس.
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