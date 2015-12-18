في صفحة خاصة.. شارك أبرز مشوراتك لـ2015 على «فيس بوك»

مع اقتراب كل عام تقوم شبكة فيس بوك بتوفير صفحة “Year in Review” المخصصة لمشاهدة ومشاركة أبرز الأحداث التي حصلت مع المستخدم خلال العام الذي سينتهي، ووفرت الشبكة هذا العام نفس الصفحة مع تطويرات عديدة على الشكل الذي تظهر به أبرز المنشورات.

ويمكن للمستخدم زيارة صفحة “Year in Review” ليُشاهد أهم وأبرز منشوراته التي قام بمشاركتها ضمن حسابه على فيس بوك خلال عام 2015، بحيث يتم استعراض هذه المنشورات كصور متتالية، وبالضغط على كل صورة تظهر التفاصيل الخاصة بها من الإعجابات والتعليقات وغير ذلك، بحسب موقع “24″ الإماراتي.

وبإمكان المستخدم تعديل هذه المنشورات عن طريق الضغط على زر التعديل الموجود أسفل الصفحة، ليتمكن من تحديد المنشورات الأبرز بالنسبة له، وبعد ذلك يمكن ببساطة الضغط على زر المشاركة ليتم مشاركة رابط الصفحة الخاصة به مع أصدقائه بسهولة.