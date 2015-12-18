مارداونا : الأمير علي سيفوز برئاسة الفيفا

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، إن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم هو من سيفوز برئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في الانتخابات التي ستجرى في فبراير المقبل.

وطالب مارادونا بإسقاط من يحاولون الوصول إلى رئاسة الفيفا بعد أن وقفوا صامتين طوال السنوات الماضية وهم يشاهدون الفساد، مؤكدا انهم شركاء في الفساد لسكوتهم عنه.

وعن اللاعب الذي سيفوز بجائزة كلوب سوكر، أكد مارادونا على هامش مشاركته في الإعلان عن مؤتمر دبي الدولي العاشر أن الجائزة تنحصر بين ميسي ورونالدو، مؤكدا أنهم نجمين من طراز رفيع، وأمتعا الجماهير العريضة في منافسة مميزة بالدوري الإسباني.

يذكر أن جائزة كلوب سوكر تنحصر بين ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، والحارس الإيطالي بوفون نجم يوفنتوس.