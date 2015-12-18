إحالة رئيس حي بالغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة «سب الدين» للحكومة ولمواطن

أمر المستشار عادل عطا الله مدير نيابة الغردقة الإدارية بإحالة اللواء ألبيرالفونس رئيس حي جنوب الغردقة للمحكمة التأديبية، لتوقيع أقصى عقوبة عليه بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية برئاسة المستشار حلمي حسين حلمي رئيس النيابة في القضية رقم 641 لسنه 2014 الغردقة إلى قيام رئيس الحي المذكور بالتعدي على المواطن شاكر تقي بالسب والقذف بأن سب له الدين وللحكومة.

كما أكدت التحقيقات، أن رئيس الحي امتنع عن استخراج رخصة اشغال طريق للمذكور رغم الموافقة عليها من الجهات المعنية لمدة عام كامل دون مبرر بالمخالفة للقانون واستغل المتهم نفوذه ووضعه الوظيفي كرئيس حي بأن ضغط على المواطن للتنازل عن شكواه في مقابل استخراج الرخصة، وبالفعل تنازل المواطن أمام النيابة واستلم الرخصة إلا أن النيابة لم تلتفت للتنازل لصدوره تحت ضغط.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن الجرائم التي ارتكبها رئيس الحي تعد سلوك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وإخلالًا بواجباته الوظيفية وبناءً عليه إحالته النيابه للمحكمة التأديبية وصرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة.