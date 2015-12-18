بالصور.. روسيا تفتح الصندوق الأسود لطائرتها لكشف تورط تركيا فى إسقاطها

فتحت اللجنة المكلفة بالتحقيق فى إسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية، الصندوق الأسود للطائرة، تمهيدا لعرض بياناته الخاصة، التى من شأنها الكشف عن تفاصيل إسقاط الطائرة الروسية داخل الحدود السورية.

على جانب آخر، نفت وزارة النقل الروسية، ما تردد فى بعض سائل الإعلام مؤخرا، حول احتجاز تركيا لـ27 سفينة روسية، ردا على احتجاز روسيا لسفن تركية فى البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية الخميس، عن فيكتور أوليرسكى نائب وزير النقل الروسى قوله "إن كل ذلك عار عن الصحة".

- موسكو تنفى احتجاز 27 سفينة روسية فى تركيا