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الجارديان: صور فيس بوك تكشف عن وجود قوات أمريكية خاصة على أرض ليبيا

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الجارديان: صور فيس بوك تكشف عن وجود قوات أمريكية خاصة على أرض ليبيا الجارديان: صور فيس بوك تكشف عن وجود قوات أمريكية خاصة على أرض ليبيا
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم الكشف عن وجود بعثة سرية من قوات الكوماندو الأمريكية فى ليبيا، وذلك بعد نشر صورة لوحدة القوات الخاصة على صفحة القوات الجوية الليبية، على موقع فيس بوك.

وقالت القوات الجوية الليبية، إن 20 جنديا أمريكيا وصلوا إلى قاعدة الوطية الجوية فى البلاد يوم الاثنين الماضى، لكنهم سرعان ما غادروا، بعدما طلب منهم القادة المحليين الرحيل لأنهم لا يحملون تصريحا بالتواجد فى القاعدة، ولم يتضح بعد ما إذا كان فرعا آخرا بالجيش الليبى قد سمح بتواجد تلك البعثة.

وأكدت مصادر بالبنتاجون لوسائل إعلام أمريكية إن وحدة القوات الخاصة كانت جزء من بعثة تم إرسالها هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود قد غادروا البلاد، وكشف البوست المنشور على صفحة الفيس بوك عن وجود الوحدة، وقال إن الجنود العشرين كانوا على استعداد للقتال وارتدوا السترات الواقية من الرصاص وحملوا أسلحة متقدمة.

وأظهرت الصور الأمريكيين، وكان ثلاثة منهم يحملون بنادق هجومية على أكتافهم وهم يقفون تحت ضوء النهار مع جنود ليبيين، فيما ظهر فى صور أخرى قوات أمريكية تستقل طائرة ركاب.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعد أول انتشار مؤكد للقوات الخاصة الأمريكية فى ليبيا منذ يوليو العام الماضى عندما حاصرت قوات الكوماندوز أحمد أبو خطالة، الذى يحاكم فى نيويورك الآن بتهم قتل السفير الأمريكى فى ليبيا كريس ستيفينز فى عام 2012.

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