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سقوط قوادة تستدرج الساقطات من "الكافيهات" لممارسة الدعارة بالمهندسين

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سقوط قوادة تستدرج الساقطات من "الكافيهات" لممارسة الدعارة بالمهندسين سقوط قوادة تستدرج الساقطات من "الكافيهات" لممارسة الدعارة بالمهندسين
ضبطت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، ربة منزل "قوادة" تخصصت فى استقطاب السيدات والفتيات من الكافيهات بمنطقة العجوزة، وإغوائهن لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى تحصل على نسبة منه، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بقيام ربة منزل تدعى "أم شروق" بالعمل قوادة واستدراجها السيدات والفتيات اللاتى يترددن على "الكافيهات" بالعجوزة، وتسهل ممارستهن الرذيلة مع الخليجيين مقابل مبلغ مالى، وأنها تحصل على نسبة من المبلغ.

وبإعداد كمين لها، تمكن المقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود، من ضبط المتهمة وبصحبتها اثنين من الساقطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهن إلى النيابة للتحقيق.
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