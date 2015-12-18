إصابة ربة منزل وطالب فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى الإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط طرفى مشاجرة بسيدى جابر تسببت فى إصابة سيدة تصادف تواجدها بالطريق.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع النصر بين كل من "عبدالرحمن. م" 18 سنة قائد مركبة "توك توك" مقيم دائرة القسم، مصاب بطلق نارى بالبطن من الناحية اليسرى، وبين " حسن. ع" 50 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم دائرة القسم "قائد السيارة رقم 1237 مصر"، ونجله "على.ح" 16 سنة طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالجبهة.

وتبين أن المشاجرة بسبب اصطدام التوك توك قيادة الأول بسيارة الثانى فأحدث بها تلفيات قام على إثرها الثانى بالتحفظ على التوك توك، فاستعان الأول بذويه وقاموا بالتعدى بالضرب على الثالث محدثين إصابته، ما دعى الثانى لإطلاق أعيره نارية من سلاح كان بحوزته أصاب الأول، وإضرام النيران بالـ"توك توك".

كما نتج عن ذلك إصابة "سماح. م" 34 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة ثان الرمل "مستقلة التوك توك" بجرح أسفل العين اليمنى وكدمة بالجبهة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الثانى، وبحوزته السلاح المستخدم "طبنجة" ماركة بريتا عيار 9 مم المرخصة له من قسم سيدى جابر.

تم نقل المصابين لمستشفتى "الرئيسى الجامعى – المركز الطبى بسموحة"، وتعينت الحراسة اللازمة على المصاب الأول، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.