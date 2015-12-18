ضبط صاحب محل بحوزته 938 زجاجة خمور بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط صاحب محل إليكترونيات، بحوزته 938 زجاجة خمور بقصد الإتجار.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد القبض على "عصام .س"، 41 سنة، صاحب محل قطع غيار اليكترونيا، من سما لوط والسابق اتهامه فى 6 قضايا إتجار فى مواد كحلية آخرهم القضية رقم 3059 لسنة 2012 إدارى مركز سما لوط وبحوزته 938 زجاجة كحوليات مختلفة الأنواع بقصد الإتجار .

كما تمكنت مباحث الآداب من ضبط 14 قضية متنوعة من بينها 3 قضايا معاكسات وقضية شيشة بدون ترخيص .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 65 أحوال مركز سما لوط.