ضبط صاحب محل بحوزته 938 زجاجة خمور بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط صاحب محل إليكترونيات، بحوزته 938 زجاجة خمور بقصد الإتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد القبض على "عصام .س"، 41 سنة، صاحب محل قطع غيار اليكترونيا، من سما لوط والسابق اتهامه فى 6 قضايا إتجار فى مواد كحلية آخرهم القضية رقم 3059 لسنة 2012 إدارى مركز سما لوط وبحوزته 938 زجاجة كحوليات مختلفة الأنواع بقصد الإتجار .
كما تمكنت مباحث الآداب من ضبط 14 قضية متنوعة من بينها 3 قضايا معاكسات وقضية شيشة بدون ترخيص .
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 65 أحوال مركز سما لوط.