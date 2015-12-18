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ضبط 3 قطع سلاح نارى و3 متهمين فى قضايا جنائية و1885 مخالفة مرورية بالمنيا

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ضبط 3 قطع سلاح نارى و3 متهمين فى قضايا جنائية و1885 مخالفة مرورية بالمنيا ضبط 3 قطع سلاح نارى و3 متهمين فى قضايا جنائية و1885 مخالفة مرورية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون، والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، بالإضافة إلى 15 طلقة نارية متنوعة.

فيما أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 10660 حكما قضائيا عبارة عن 8 قضايا جنايات، و966 حبس جزئى، و422 حبس مستأنف، و233 غرامات جزئية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1885 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 38 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وضبط 38 قضية تموينية متنوعة ما بين عدم إعلان الأسعار وعدم مزاولة نشاط بقاله تموينية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط 188 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 3 متهمين فى قضايا جنائية مطلوبين أمام النيابة العامة.
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مصر 365