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أمن الإسكندرية يضبط عاطلين قبل توزيعهما مواد مخدرة على المواطنين

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أمن الإسكندرية يضبط عاطلين قبل توزيعهما مواد مخدرة على المواطنين أمن الإسكندرية يضبط عاطلين قبل توزيعهما مواد مخدرة على المواطنين
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل توزيعهما على عملاءهما بالمحافظة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام كل من "محمد.س" - 37 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الدخيلة، و" سليمان. س " - 35 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزة، لهما معلومات جنائية مسجلة بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بحوزتهما عدد "10" لفافات لمخدر الهيروين "تزن حوالى 250 جراما"، ومبلغ 500 جنيه– وعدد 2 هاتف محمول حال تواجدهما بمنطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وأقرا المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365