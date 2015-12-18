تموين الإسكندرية تضبط مصنعين يعرضان سلعا غذائية غير صالحة

أشرف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير مدير الأمن، على حملة تموينية، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "عادل .س" - 32 سنة صاحب مصنع حلويات "بدون ترخيص" لحيازته "51" صفيحة عسل بإجمالى وزن "1020 " كجم - وجوال تمر يزن "50 " كجم منتهى الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"صالح.ف"- 48 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية "ملك حمديه م ع" لحيازته وعرضه للبيع عدد "1480" عبوة سكر ناقصة الوزن بمقدار 55 جراما.

كما ألقت الحملة أيضا القبض على "عبد الله. س" – 35 سنة بائع بدون ترخيص، لحيازته وعرضه للبيع "82 " عبوة عصائر مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أمير.ف" 28 سنة المدير المسئول عن مخبز حر، لقيامه بتجميع عدد "250 " كجم من الدقيق البلدى المدعم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر، وكذا استخدامه أسطوانة بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.