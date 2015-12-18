مباحث إدفو تضبط مسجل بـ"4 كيلو" بانجو

تمكن اليوم، الجمعة، ضباط مباحث إدفو من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة وبحوزته 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف نيابة المركز.

تلقي اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن مباحث إدفو بعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "مختار. م" - 44 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز إدفو - والسابق اتهامه فى 19 قضية متنوعة وبحيازته 56 لفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر، تحرر المحضر رقم 9707 إدارى مركز إدفو لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.