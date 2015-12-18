مباحث إدفو تضبط مسجل بـ"4 كيلو" بانجو

تمكن اليوم، الجمعة، ضباط مباحث إدفو من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة وبحوزته 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف نيابة المركز.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقي اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن مباحث إدفو بعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "مختار. م" - 44 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز إدفو - والسابق اتهامه فى 19 قضية متنوعة وبحيازته 56 لفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر، تحرر المحضر رقم 9707 إدارى مركز إدفو لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.